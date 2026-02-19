【シャトレーゼ】では苺が使われた、今だけ味わえる「季節のケーキ」がラインナップ中。ティータイムの気分を上げてくれそうなビジュアルに仕上がっていて、みんなでワイワイ盛り上がりながら食べられそうです。今回は苺をたっぷりとのせたボンブケーキをはじめ、イチオシのケーキをご紹介します。 みかんクリームまで忍ばせた「苺のフルーツボンブケーキ」 @mame48goさ