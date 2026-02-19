ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は日本からさまざまなアスリート、解説者、キャスターらが現地ミラノに飛び、連日熱戦をお茶の間に届けている。そんな中、スノーボード北京五輪代表・鬼塚雅が自身のXで掲載した2ショットが話題を呼んだ。鬼塚は「オリンピックの解説で、フジテレビ『めざましテレビ』に出演するためミラノに滞在していました」と報告した。現地の様子を写真で掲載したが、同じくフジテレビでキ