2026年1月27日、アメリカのアリゾナ州議会で「恐らくアメリカで最も積極的なアプリストア年齢確認法案」と評される法案「HB2920」が提出されました。HB2920はアプリのダウンロードだけでなく、プリインストールされたソフトウェア、ブラウザ、テキストメッセージアプリ、検索バー、電卓、天気予報といったアプリおよび機能を利用する際にもユーザーの年齢確認を義務付けるというものです。Arizona Bill Requires Age Verification