梅の名所として知られる北九州市小倉南区の三岳梅林公園で19日、近くの合馬小学校の児童55人が恒例の行事に臨みました。 ■6年生「春の空僕の心も澄み渡る」児童たちは、竹札に書いた自作の俳句や短歌を披露したあと、竹札を梅の枝に飾りつけていきました。 竹札かけは、春の訪れを感じてもらおうと毎年行われていて、ことしで49回目です。■6年生「旅立ちの躍る心とさみしさと」Q.どんな気持ちで詠みましたか？「卒