巨人の若手内野手陣が１９日、那覇キャンプで居残りで打撃練習を行った。全体練習終了後にウェートトレーニングや守備練習をそれぞれ行った後、門脇誠内野手（２５）、宇都宮葵星内野手（２１）、石塚裕惺内野手（１９）が室内へ。マシン打撃などに取り組み、１７時半まで練習した。今キャンプに参加している内野手は全１０人。開幕１軍に向け、若手、中堅、ベテラン全員が互いに高め合っている。