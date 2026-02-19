観光について学ぶ信州大学の学生たちが、ゼミの課題として鉄道を軸とした観光事業を企画し発表しました。プレゼンの場所は、意外なあの場所です！その場所というのがJR松本駅に停車している県内を走る観光列車「リゾートビューふるさと」。信州大学では毎年、JR東日本長野支社と連携し、観光人材の育成を目的にしたゼミを開いていて、学生たちが、JRでのフィールドワークなどを通して観光を学んでいます。