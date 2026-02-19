巨人は１９日、１０年目の郡拓也捕手（２７）が宮崎市内の病院で「右手手背部の骨折」と診断を受けたことを発表した。この日の２軍練習試合・ソフトバンク戦（ひむか）に守備から途中出場。６回の第１打席で死球を受け、代走を送られていた。