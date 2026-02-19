23年の前回WBCで侍ジャパンを世界一に導いた前監督の栗山英樹氏が19日、宮崎事前合宿を訪問。選手らを激励した。栗山氏はグラウンドで選手らからあいさつされ、牧や近藤、周東、源田らと固い握手を交わし、「連覇、おめでとうございます！」と声をかけた。大会の開幕前に誰よりも早い祝福だった。世界一連覇の「予祝」。祝われた選手は、来たる本番への強い思いを新たにした。周東は「プレッシャーがのしかかりますね」と