今年の春闘で大手電機メーカーの労使交渉が本格化しました。各社の労働組合は、現在の方式になった1998年以降の最高額を要求しています。日立製作所労働組合半沢美幸 中央執行委員長「本日開催した第212回中央委員会において、組合の要求内容を満場一致で確認・決定いたしましたので、本日、要求書を提出いたします」日立製作所の労働組合は、ベースアップ相当分として、月額1万8000円の賃上げを求める要求書を経営側に提出