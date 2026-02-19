◇プロボクシング・スーパーフェザー級トーナメント8回戦英豪《○判定●》牛島龍吾（2026年2月19日東京・後楽園ホール）賞金1000万円のスーパーフェザー級トーナメント予選が行われ、元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏（46）が会長を務める「KODLAB」ジム所属で、日本同級15位の英豪（25）が3―0判定勝ちで初戦を突破した。英豪は2回に相手の右ショートでダウンを喫するも、以降は上下の攻撃で試合を組み立