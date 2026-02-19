【ロンドン＝横堀裕也】英警察当局は１９日、チャールズ国王の弟アンドリュー元王子（６６）を逮捕した。容疑は「公務中の不法行為」だとしている。元王子を巡っては、少女らの人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中に死亡）を巡る事件に絡んで米司法省が開示した捜査資料で、英政府の機密情報を漏らした疑いが浮上していた。警察はこの日、英東部ノーフォーク州の邸宅なども捜索した。今月上