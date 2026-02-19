性犯罪で有罪となり、勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン氏に関する300万ページ以上の追加資料が公開された。そこにはトランプ大統領を含め、世界政財界の大物らの名前がずらりと並び、世界に激震が走っている。【映像】関係暴露された世界の大物たち（顔写真あり）ニュース番組『わたしとニュース』では、政治学者の三牧聖子氏が出演し、トランプ政権への疑惑や支持層に広がる失望感について解説した。■ラトニック商