きょうは二十四節気のひとつ、雨水です。寒さが少しずつ和らぎ、雪が雨に変わり始める頃、という意味です。春が一歩ずつ近づいていますが、うれしいことばかりではありません。花粉です。 富山県の花粉今年は平年の1.6倍前年の夏の天候が影響 ウェザーニュースの調査では、富山県の今年の花粉飛散量は、前年比234％。つまり、去年の2倍以上になる予想です。平年と比べても166％で、1.6倍以上の飛散が見込まれて