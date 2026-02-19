19日午前、広島市西区の交差点で自転車に乗っていた高齢男性が、左折しようとした大型トラックに巻き込まれ死亡しました。■記者リポート「事故現場には規制線が張られていて横断歩道には自転車が倒れています」事故があったのは、広島市西区の「新己斐橋西詰」の交差点です。警察によると、19日午前9時40分ごろ、横断歩道を渡っていた自転車が、左折しようとした大型トラックにはねられました。自転車に乗っていたのは、本