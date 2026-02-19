周南コンビナートの海底で不発弾が見つかった問題で、当初3月上旬とされていた爆破処理の時期が、3月下旬に変更されました。爆破の衝撃から周辺の構造物を守る方法の変更に伴うものです。この問題は2025年9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で250kg爆弾とみられる不発弾が見つかったものです。半径300mの海域は今も船舶の停泊や航行が禁止され、経済的な損失も発生しています。海上自衛隊が現地で爆破処理する計画です