顧客の女性から現金を奪い、火をつけて殺害しようとしたとされる野村証券元社員の男に、検察は懲役20年を求刑しました。「強盗殺人未遂」などの罪で起訴されている、野村証券の元社員の男（30）。19日の公判で、検察側から懲役20年の求刑を受けました。事件は2024年7月、広島市西区で起きました。起訴状などによると、被告の男は、顧客の女性（80代）に睡眠作用のある薬を飲ませてこん睡状態にした上、押し入れにあった現金 約1800