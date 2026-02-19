県が新年度の当初予算案について、7800億円の規模で最終調整していることが、関係者への取材で分かりました。物価高や賃上げへの支援を重点としていて、ここ10年で2番目に大きい予算規模となる見通しです。村岡知事はこれまで、足元の物価高対策などを新年度に講じる意欲を示してきました。関係者によりますと、編成が大詰めを迎えている新年度当初予算案で、県は、県産米購入に対する消費者への新たな支援や、企業への賃上げ支援