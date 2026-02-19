巨人の丸佳浩外野手（３６）が１９日、那覇キャンプを訪問した元広島・田中広輔氏と再会。フリー打撃中に談笑しリラックスした表情を見せた。「肩の荷が下りたというか、すっきりした顔をしていましたね」と田中氏の様子を明かした。丸によるとドライな性格の田中氏からは特別な応援の言葉はなかったというが、「広島のこととか、いろいろ話しました」と旧友との再会を楽しんだ。田中氏は、田中、菊池、丸の同学年トリオ「タ