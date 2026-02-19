埼玉県警は、銃器などを使用した人質立てこもり事件の初動対応に従事する専門チームを発足しました。発足したのは「埼玉県警察自動車警ら初動対応チーム」（MIT）で、19日、埼玉県警察学校で発足式が行われました。MITは、防弾機能が高い盾や防具を巡回するパトカーに積載し、現場で周辺住民の避難誘導や犯人の逃走を防ぐなど、初動対応の任務に当たるということです。