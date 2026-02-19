１軍で実戦初登板となった横浜ＤｅＮＡ・石田健＝糸満石田健は１回２失点を喫し、１３日の２軍練習試合に続いて失点した。２０２４年６月に判明した左肩の肉離れからまだ回復途上で、「出力などを確認している最中。まだかばって投げている部分があるので、それがもう少し抜けるといい」と冷静に話した。昨季はプロ１１年目で初めて１軍登板がなかった。チームは先発、中継ぎともに左腕が不足しているだけに、開幕投手を３度務