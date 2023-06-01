レオナルド・ディカプリオ主演、ポール・トーマス・アンダーソン監督による、2025年を代表する話題作『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、2026年2月20日（金）よりIMAX®、Dolby Cinema®ほかにて日本凱旋上映となる。®で12部門13ノミネート、各前哨戦でも受賞ラッシュを記念した特別映像と特別ビジュアルが到着した。 ﻿ 元革命家のボブ（ディカプリオ）は、