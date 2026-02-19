東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。19日は朝から晴れて、青空が広がりました。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温が0℃を下回った所もありました。日中の最高気温は13℃ほどで、昼間は暖かさを感じられましたが気温差の大きい一日となりました。これからの天気です。20日の朝は雲が広がりますが、昼前には日差しが戻るでしょう。午後も天気の崩れはなく、夜まで晴れる