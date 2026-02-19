長野市の善光寺を光で照らす「長野灯明まつり」が20日から始まります。前日の19日は、ライトアップの事前リハーサルが行われています。善光寺から中継です。報告：藤田華穂記者澄んだ夜空を背景に善光寺の本堂が光で彩られています。善光寺では先ほど午後6時からライトアップの事前リハーサルが行われていて点灯のチェックや調整が行われています。19日から始まる「長野灯明まつり」。1998年の長野オリンピックの開催