三時のおやつの定番として愛され続ける文明堂から、春だけの特別なこぐま焼きが登場します。福岡県産あまおう苺を使った甘酸っぱい餡と、もっちもち生地の組み合わせは、この季節だけのときめき♡2026年2月18日(水)から3月31日(火)まで、毎日15:00より販売されます。 あまおう苺の甘酸っぱい魅力 「春のこぐま焼き あまおういちご」は、福岡県産あまおう苺を使用した餡をたっぷり包んだ期間限定フレーバー。