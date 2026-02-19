初代タイガーマスク主宰の「ストロングスタイルプロレス」は19日、都内で「ストロングスタイルプロレスVol.38―初代タイガーマスク45周年記念プレ大会―」の対戦カードを発表した。第21代レジェンド王者の黒潮TOKYOジャパンに関本大介が挑戦する。また、6人タッグではSSPWタッグ王者組のスーパー・タイガー、竹田誠志組に阿部史典を加えて、船木誠勝、高橋“人食い”義生、間下隼人組と対戦する。黒潮は昨年9月の後楽園大会で