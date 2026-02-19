声優・鈴木愛奈さんの写真集『Crossing』（税込み3850円、発行：イマジカインフォス 発売：主婦の友社）が28日にリリース。南国風の大胆へそ出しショットなどの先行カットが公開されました。【写真】フルーツでお茶目ポーズをする鈴木愛奈さん鈴木は、『ラブライブ！サンシャイン!!』の小原鞠莉役や『邪神ちゃんドロップキック』の邪神ちゃん役などで知られ、ソロアーティストとしても精力的に活動しています。写真集の編集・制作