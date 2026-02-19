オンラインプラットフォームのデータによると、2月19日午前0時43分時点で、2026年春節期間の映画総興行収入（前売りを含む）は24億元（日本円で約538億円）を突破しました。興業収入上位3位には『飛馳人生3（Pegasus3）』『驚蟄無声（スケア・アウト）』『熊出没・年年有熊』がランクインしました。2026年の春節映画シーズンは2月15日にスタートし、旧暦正月七日にあたる23日まで実施されています。今年は公開作品のジャンルや題材