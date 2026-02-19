人気のディズニーキャラクターをデザインした「サランラップ」と「ジップロック」が、2月16日（月）から、全国のスーパー、ホームセンター、ドラッグストアなどで発売された。【写真】ディズニーシリーズ初！ピンク色を使った「フリーザーバッグ」も■春らしいカラーを採用今回数量限定で発売されたのは、ミニーマウスを中心とした“ミッキー＆フレンズ”のポップで躍動感あふれるデザインを採用した新作アイテム。ライン