【資料】スギ花粉が飛散する様子 花粉症を発症する人の割合は群馬県が全国で６番目に高いことが民間の気象会社の調査で分かりました。 民間の気象会社ウェザーニューズが全国のアプリの利用者１万３５２人を対象に調査を行ったところ、花粉症だと答えたのは全体の５６％でした。 また、群馬県内で花粉症だと答えた人の割合は６２％で全国で６番目に高い結果となりました。都道府県別で最も高かったのは徳島県