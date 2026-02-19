群馬県藤岡市の新年度一般会計当初予算案は約３１０億円で過去２番目の規模となりました。 藤岡市の新年度一般会計当初予算案は３１０億４０００万円となりました。前の年度より１．２％減少したものの過去２番目の予算規模となりました。新しい火葬場や複合施設の建設が終わったことが減額の主な原因です。 予算案は医療や教育の充実などに重点が置かれています。 新井市長は「基本的なコンセプトは例年と変えずに課題に対して