群馬県沼田市の新年度一般会計当初予算案は、総額が２３７億６８００万円で、４年連続でプラス予算となりました。 沼田市の新年度一般会計当初予算案は前の年度より５．４％増の２３７億６８００万円となりました。４年連続のプラス予算です。人件費や普通建設事業費の増加などが要因です。 基本方針は「課題解決の実践」「子育て支援」「生活基盤の整備」、それに「市内経済の活性化」です。 星野市長は「市民生活の満足度を上