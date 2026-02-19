利根沼田地域を拠点とするスポーツクラブ「ソルジェンテ群馬」がシーズン開幕を前に出陣式を行い、クラブ一丸での飛躍を誓いました。 出陣式には、選手や監督、スタッフら約１００人が参加し、新シーズンへ向け決意を新たにしました。 「ソルジェンテ群馬」は２０２３年に設立された総合スポーツクラブで、トップチームのサッカーのほか、男女ホッケー、ジュニアサッカーやジュ