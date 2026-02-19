救援物資の輸送など災害時の物流体制を強化しようと、利根郡の４つの町と村が県トラック協会と協定を締びました。 協定を結んだのは群馬県みなかみ町と片品村、川場村、昭和村の４つの町と村と県トラック協会沼田支部です。 今回の協定は大規模な災害が発生した時に避難所への救援物資の輸送など物流体制を強化することを目的としています。具体的には要請を受けたトラック協会の会員企業が各自治体の備蓄倉庫から避難所への物資