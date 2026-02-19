群馬県内の文化の発展に貢献しようと、東和銀行は「萩原朔太郎賞」を支援するための寄付金を前橋市に贈りました。 東和銀行の岡部晋取締役が１９日に前橋市役所を訪れ、寄付金１００万円の目録を小川晶市長に手渡しました。東和銀行は県内の文化発展への貢献を目的に優れた現代詩を表彰する「萩原朔太郎賞」を支援するための寄付を毎年行っています。 前橋市の小川市長は、感謝を伝えたうえで「萩原朔太郎賞の盛り上がりに加え、