群馬県前橋市内の花の生産者が栽培したバラやサボテンなどを審査・販売する催しが１９日に県庁で開かれ、丹精込めて栽培した１２９点が並びました。 前橋市花共進会は花の栽培の技術向上や消費拡大を目的に毎年開かれています。ことしは前橋市内の生産者からバラ・サボテン部門に５２点、枝物部門に７７点が出品されました。 展示を前に県やＪＡの職員らが審査を行い、花の大きさや色合い、葉のつやなどを確認しました。 審査の