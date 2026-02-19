山形県内で水痘、いわゆる水ぼうそうの患者数が増加しています。県は、県全体の患者数が警報レベルになったとして注意を呼びかけています。 【写真を見る】水ぼうそうの患者数が増加県全体の患者数が警報レベルに（山形） 県によりますと、今月９日から１５日までの１週間に、県内２６の小児科定点医療機関から報告があった水痘の患者数は、１．０８人となりました。 これは、注意報の目安となる１．０人を超え県全体を平均す