群馬県内の公立高校で入学試験が１９日から始まり、約１万５００人の受験生が試験に臨みました。 今年の公立高校の入学試験は前期選抜と後期選抜を一本化し、一度で選考する制度となって３度目の実施です。 試験制度では学力検査を重視する総合型と面接を重視し多面的に評価する特色型の２つの観点で合否が判断されます。１９日には５教科の学力検査が行われ、受験生らが試験に臨みました。 県教育委員会によりますと、全日制高