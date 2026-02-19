2026年2月18日、第105代内閣総理大臣に選出された高市早苗氏による「第2次高市内閣」が発足しました。2月8日の衆議院選挙での「歴史的大勝」を経て、自民党単独で316議席という圧倒的な力を手にした高市総理。一方で、野党第一党の「中道改革連合（中道）」は49議席と激減し、国会内では「一強多弱」の構図が鮮明となっています。しかし、この圧倒的な数的優位にありながら、高市総理は記者会見で繰り返し「野党の協力」を呼びかけ