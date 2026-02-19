東広島市で起きた殺人事件で、亡くなった男性は、住宅の外に逃げ出した後に殺害された可能性があることが分かりました。この事件は2月16日、東広島市の住宅で火事が発生し、住人の川本健一さん（49）が首を刃物で複数回刺され、殺害されているのが見つかったものです。捜査関係者によると、一緒に住んでいた妻（50代）が、「自宅にあった包丁を使って脅された。『2階に上がれ』と言われ、灯油を撒かれて火をつけられた」などと話し