保護司の男性を殺害した罪に問われている男の裁判で、男が初めて謝罪の言葉を述べました。（飯塚紘平被告）「重い罰を受けて刑務所で後悔と反省を死ぬまでする。謝罪をすることしかできない」飯塚紘平被告（３６）は２月１９日法廷で謝罪の言葉を述べました。起訴状などによりますと飯塚紘平被告（３６）はおととし、保護観察中に担当の保護司だった新庄博志さん（当時６０）を殺害した罪などに問われています。犯行の背