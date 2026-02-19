２月２０日（金）の近畿地方は、すっきりしない天気。所々でにわか雨の可能性があります。上空の気圧の谷に伴う雲が広がり、日中は全般に曇り、空の時間が長くなるでしょう。昼過ぎから夕方にかけては南部を中心に、にわか雨の所がありそうです。夜は晴れる所が多い見込みです。朝の最低気温は前日と同じくらいか低く、マイナス２〜２℃くらいの所が多いでしょう。一方で、日中の最高気温は前日より各地で高くなり、１０〜１