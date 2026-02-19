歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」の休演が発表された中村寿治郎は、20日以降も当面の間休演することが19日、発表された。サイトで「昼の部『お江戸みやげ』の行商人正市に出演をしております中村寿治郎ですが、体調不良のため、本日2月19日（木）の公演を休演し、一部演出を変更して上演いたします」と報告した。その後、20日以降についても、「明日2月20日（金）以降も当面の間休演し、一部演出を変更して上演いたします」と