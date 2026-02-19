神奈川県警本部（資料写真）神奈川県警は１９日、南署久保山交番（横浜市南区）と戸塚署舞岡交番（同市戸塚区）の２カ所を２０２６年度末に廃止すると発表した。２０年度から１０カ年で進めている統合再編計画の一環で、事案の取扱件数や立地、老朽化の状況などを考慮して判断したという。廃止する交番の勤務員は近隣に再配置し、治安の維持に努めるとしている。県警地域総務課によると、南署の久保山交番は約７００メートル離