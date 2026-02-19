先発して３回１失点と好投した横浜ＤｅＮＡ・石田裕＝糸満横浜ＤｅＮＡの春季キャンプ第４クール最終日は１９日、沖縄県糸満市の糸満西崎球場でロッテとの練習試合を行い、横浜ＤｅＮＡは２─６で敗れた。投手陣は開幕ローテーション入りを目指す先発の石田裕が３回１失点。３番手の石田健は１軍で実戦初登板となり、１回２失点。同じく実戦初登板の６番手坂本は１回を無失点に抑えた。打線はドラフト１位ルーキーの小田（青