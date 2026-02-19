たけし軍団のダンカン（67）が18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。阪神にちなんだ子どもの名前の由来を語った。タレントの千秋（54）とともに、阪神タイガースについて熱く語った。会話の中でダンカンは息子の名前を紹介した。長男は「甲子園」、次男は「虎太郎」、長女は「美つき」だと明かした。ダンカンは「彼女が誕生したのが、10.19ってわかるかな。ロッテと近鉄の1戦。1試合目近鉄が勝っ