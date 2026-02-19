2月19日は二十四節気の「雨水（うすい）」です。氷が溶けて水になる時期とされています。福岡県内では、春の訪れを告げる梅が咲き進んでいます。 福岡県大牟田市の普光寺では、樹齢500年余りで県の天然記念物に指定されている「臥龍梅（がりゅうばい）」が三・四分咲きです。木の高さはおよそ3メートル、枝張りは24メートルで、巨大な龍が横になっているような枝ぶりから名付けられたということです。 「臥龍梅