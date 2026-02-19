北九州市議会の2月定例会が開会し、過去最大となる総額6477億円の新年度一般会計当初予算案が提出されました。 ■武内市長「2年連続の人口転入超過や成長の勢いをさらに加速させ、老若男女すべての市民一人一人の暮らしの安心と豊かさにつなげていきます。」武内市長にとって1期目の最終年度となる新年度一般会計当初予算案は総額6477億円で、今年度を42億円上回り、4年連続で過去最大を更新しました。新たな事業としては「学び