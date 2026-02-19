ロンドン序盤は調整のドル売り優勢、特大オプション控え値幅は限定的＝ロンドン為替 ロンドン序盤の為替市場は、東京時間までのドル高の流れが一服し、ポジション調整に伴うドル売りが優勢となっている。前日の強い米経済指標やFOMC議事要旨を背景に、東京午後にドル指数は一時97.777と2月6日以来の高水準を付けたが、ロンドン入りとともに低下に転じた。 ドル円は東京市場で一時155.34付近まで上値を伸ばしたが、ロンド