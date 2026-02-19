iPS細胞を使った心臓病とパーキンソン病の治療に使う再生医療製品について、厚生労働省の専門部会は条件と期限をつけて製造・販売を了承しました。今後、承認されれば、世界初のiPS細胞を使った製品になるとみられます。iPS細胞は、神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。iPS細胞を使った2つの製品について、厚労省の専門部会は19日、7年以内に有効性を検証するなどとした条件