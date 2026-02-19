BBCなどによりますとイギリス警察が19日、チャールズ国王の弟・アンドルー元王子を逮捕しました。BBCなどによりますとイギリス警察は19日、チャールズ国王の弟・アンドルー元王子を逮捕しました。公職による不正行為の疑いがもたれているということです。アンドルー元王子をめぐっては少女買春の罪などで起訴され、2019年、勾留中に死亡した、アメリカの富豪・エプスタイン氏との関係をめぐり、複数の疑惑が浮上していました。アン